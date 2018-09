TERMOLI. Dopo aver annunciato ieri la prima uscita in mare aperto al termine del fermo biologico da 42 giorni a questa parte, alla banchina degli ormeggi per i pescherecci c'è stato il rientro con la prima pescata di questa nuova stagione 'autunnale'. E’ avvenuto ben presto, rispetto all’orario canonico, poiché il maltempo e l’avviso di burrasca ha fatto sì che si rientrasse in porto prima che le condizioni meteo-marine peggiorassero.

Le imbarcazioni si sono portate sul molo scaricando le centinaia di cassette di pesce fresco, agognato da ristoratori e commercianti, per finire soprattutto sulle nostre tavole, dopo quasi un mese e mezzo di sospensione forzosa dell'attività.

Così si è rinnovato il rito del mercato ittico, con l'asta 'telematica' stile borsa di Milano con le varie specie e qualità offerte a sorteggio dall'armatore di turno.

Discretamente affollato palchetto degli esercenti, anche se proprio il maltempo non ha permesso che le reti fossero colme di una grande varietà di pescato.

Comunque l'importante era ricominciare. Prezzi medi, grazie alla capacità di coniugare quantità e qualità.