TERMOLI. La segnalazione di incuria e degrado al cimitero effettuata da una lettrice e residente ci ha indotto ha effettuare un sopralluogo, su stessa iniziativa della ditta che ne ha in carico la gestione, la Dr Multiservice, sia con i referenti della stessa azienda, che un impiegato del Comune di Termoli.

A esprimersi, a riguardo, è stato il geometra Roberto Lafratta, che ci ha condotto nelle varie sezioni cimiteriali, indicandoci cosa viene fatto quotidianamente.

In effetti, la segnalazione all’origine del sopralluogo anche sui social non ha trovato unanimismo di vedute, a differenza di altre volte.

«L’impegno della ditta è quello di tener pulito il cimitero, di controllare i punti più cruciali e passare più volte dove ci sono gli escrementi dei piccioni. Per quanto riguarda il verde pubblico, noi lo curiamo, ma se l’erba non ricresce non possiamo passarci nuovamente. Un semplice pezzo di carta gettato nel prato dove l’erba è stata tagliata, noi lo raccogliamo, però, anche l’utente dovrebbe venirci incontro e non gettare le carte a terra. Nel cimitero si trovano i contenitori e le carte vanno messe lì.

Abbiamo avuto un contenitore messo da parte a causa di una rotella fuori posto e, noi abbiamo chiesto alla ditta Teramo Ambiente di fornirci di altri bidoni per la raccolta all’interno del cimitero. Quel bidone fuori uso l’abbiamo posizionato all’interno di un’area di deposito della ditta, e stiamo aspettando che arrivino altri contenitori.

Per quanto riguarda la scopa, io la fornisco a te utente per far sì che tu la possa utilizzare, sarebbe quindi cosa gradita che poi venga risistemata dov’è stata trovata. Stessa cosa per i fiori, se cade un fiore mentre stai pulendo il loculo, è cosa civile raccogliere e buttare nell’apposito bidone.

La ditta, nelle aree un po’ pericolanti, le ha circoscritte, in modo tale che gli utenti che passano possano esser oggetto di pericolo. L’amministrazione deve, comunque, trovare i soldi per la manutenzione del cimitero».

Poi si passa a un altro problema, quello della cura delle tombe messe ‘a terra’.

«Per quanto riguarda i campi di inumazione, si invitano l’utenza e la cittadinanza a tenere più a decoro le tombe private, perché la ditta pulisce i viali all’interno dei campi di inumazione ma se poi troviamo l’erba che dalle tombe arriva sui viali, quello non è di nostra competenza. Nella concessione che il comune dà ai privati c’è anche la pulizia, il decoro delle tombe private e la manutenzione dell’area interessata».