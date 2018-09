TERMOLI. Ha destato molta curiosità l’intervista con cui l’imprenditore termolese Rino Muccino, amministratore delegato della EmmePi, l’azienda di meccanica di precisione che sorge in via delle Acacie, ha evidenziato la mancanza di manodopera qualificata sul territorio.

Una intervista realizzata in due parti, la prima più dal tono istituzionale, la seconda rivolta proprio alla platea di coloro che potrebbero trovare mercato laddove procedessero a un aggiornamento professionale.





Non soltanto giovani, e non solo del nostro bacino territoriale, ma una chance a tutti coloro che anche in età più adulta volessero scommettere su se stessi.

Da qui nasce l’idea di realizzare dei corsi ad hoc, per formare i potenziali operai del domani ed erodere così la barriera della disoccupazione.

Per comprendere meglio di cosa parliamo e soprattutto di quali sbocchi sarebbe possibile offrire, abbiamo visitato i vari reparti della stessa EmmePi, accompagnati proprio da Rino Muccino.

Ps: l'intervista è stata registrata alla vigilia del Meeting di Rimini.