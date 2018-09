Anche per il parchimetro finisce l'estate, da lunedì strisce blu senza il "notturno"

TERMOLI. Termina oggi la lunga stagione turistica della città di Termoli. Qualcuno, guardando il litorale sguarnito dagli ombrelloni, complice un’ultima settimana particolarmente travagliata sotto il profilo meteo, potrebbe stupirsi, ma ci riferiamo, date alla mano, al termine del periodo indicato dal Comune di Termoli per le strisce blu estese fino a mezzanotte.

Quest’anno, e non senza polemiche, l’amministrazione Adriatica nell’affidare la nuova gestione alla società Publiparking srl, ha inteso estendere periodo e orari degli stalli blu, prorogandoli sino al 30 settembre, cioè a oggi, e fino alla mezzanotte. Un botta e risposta più con residenti che turisti, a dire il vero, oltre alla canonica presa di posizione dei consiglieri di minoranza.

Sarà interessante ora venire a conoscenza di quanto sia aumentato – eventualmente – il gettito derivante dalla sosta a pagamento, rispetto al 2017, anche se già in partenza sappiamo che il mese di agosto ha visto il fuggi fuggi per emergenza sisma e cattivo tempo. Ma in Consiglio comunale c’è chi punta a incentivare l’uso di veicoli ecologici, tanto che mercoledì prossimo 3 ottobre, alle 10, saranno riunite in sede congiunta le commissioni IV e VI, per avviare la discussione della mozione che prevede la sosta gratuita nelle strisce blu dei veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico.