TERMOLI. Presso l'Università del Molise Aula Adriatico nella sede di Termoli, si è tenuto un seminario dal titolo:

"La soddisfazione del cliente: un parametro importante che bisogna conoscere";

Un incontro dove sono stati analizzati i risultati dell’analisi di customer satisfaction (soddisfazione dei clienti), un sondaggio con domande preparate dagli studenti liceali e universitari, svolto durante l’estate 2018 a bordo della nave veloce GLS Zenit Travel Guidotti Ships, che collega l’Italia alla Croazia con partenza dai porti di Termoli e Civitanova Marche. Un progetto, seppur accompagnato all'inizio da qualche scetticismo di troppo, che ha conseguito al contrario un gran successo con la speranza che in futuro lo sia ancora di più.

Ieri dopo il vernissage all'Università, intorno a mezzogiorno è venuto a far visita all'Owercraft termolese, invitato dall'Armatore Domenico Guidotti, Il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro che ai tempi del varo non era ancora comandante del porto termolese. Per qualche dettaglio in più sul progetto, abbiamo ascoltato l'armatore Domenico Guidotti in una video intervista.