Persich e Cappella tornano ai vertici della Polizia municipale

TERMOLI. Dopo il trasferimento dell’ormai ex comandante della Polizia municipale di Termoli nei ranghi dirigenziali agli Affari Generali, l’amministrazione comunale di Termoli ha dovuto ripristinare la catena di comando di piazza Kennedy.

«Considerato che è indispensabile individuare figure di coordinamento operativo presso il Comando di Polizia Municipale, stante l'assenza della figura del Comandante e nelle more della definizione delle procedure selettive per il reclutamento del personale di cat. D – si legge nel provvedimento del segretario generale Vito Tenore - dette mansioni sono state già in passato svolte dagli agenti Antonio Persich e Pietro Cappella, i quali risultano in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D nonché di competenza specifica e ampia professionalità nel ruolo svolto stante l'esperienza maturata nel settore ed in relazione ai lodevoli risultati raggiunti;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione del personale cui conferire le mansioni di categoria D, nella persona del dottor Antonio Persich e del dottor Pietro Cappella; visto l'art. 8 del Ccnl del comparto regioni Autonomie Locali del 14/09/2000 che disciplina l'attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti in caso di vacanza di posto per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante o in caso di sostituzione di altro dipendente assente; Dato atto che attualmente ricorrono entrambe le fattispecie indicate dal predetto art. 8, si determina di di attribuire, con decorrenza immediata fino al 31/12/2018, le mansioni superiori ascrivibili alla categoria giuridica D del contratto nazionale collettivo degli enti locali a Persich e Cappella di attribuire le funzioni vicarie di comando, fino al 31/12/2018, al dottor Antonio Persich. Si determina di autorizzare il dottor Antonio Persich ad indossare, come distintivo di grado, quello di Tenente, corrispondente a due stelle dorate bordate di rosso su fondo nero; di autorizzare il dottor Pietro Cappella ad indossare, come distintivo di grado, quello di Tenente, corrispondente a due stelle dorate su fondo nero; di demandare al servizio personale gli adempimenti consequenziali».