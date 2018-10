Il Comune riorganizza la struttura della Polizia municipale

TERMOLI. Compiti suddivisi e una complessiva riorganizzazione nell'attribuzione di servizi e funzioni alla Polizia locale di Termoli.

Dopo aver nominato comandante e vice della Polizia locale nei tenenti Antonio Persich e Pietro Cappella, l’amministrazione comunale di Termoli riorganizza la struttura della Polizia municipale. «Considerato che sono state rilevate nuove esigenze organizzative finalizzate alla realizzazione e implementazione di ulteriori servizi ed attività soprattutto nell’ambito del controllo della sicurezza urbana e la vigilanza per la prevenzione dei problemi connessi alla sicurezza stradale e ambientale; ritenuto necessario adottare il presente provvedimento di riorganizzazione interna del Corpo di Polizia Locale, affidando a dipendenti inquadrati in categoria D e C, sia la responsabilità del Comando, sia quella relativa ad uno specifico Nucleo individuando questi ultimi quali responsabili del procedimento; Ritenuto altresì di individuare nei dipendenti di cat. C la conduzione di singoli Nuclei ed Uffici con responsabilità del procedimento per le materie delegate, al fine di ottimizzare l’attività amministrativa e operativa del Corpo; Ravvisata la necessità di riorganizzare i Nuclei e gli Uffici della Polizia locale di Termoli nel modo seguente:

1. Nucleo Viabilità e Traffico: ufficio territoriale I e II – ufficio relazioni con il

pubblico e centrale operativa;

2. Nucleo infortunistica stradale e pronto intervento

3. Nucleo tutela del consumatore: ufficio polizia amministrativa - ufficio gestione

sanzioni e contenzioso – ufficio contabilità;

4. Nucleo sicurezza urbana e tutela ambientale: ufficio P.G. – ufficio polizia

ambientale;

5. Nucleo tutela abitativa - ufficio polizia edilizia

Considerato che in relazione all’estensione del territorio comunale, siano necessari ulteriori servizi di vigilanza per affrontare le problematiche ambientali ed in particolare per prevenire i rischi connessi ai scorretti conferimenti dei rifiuti urbani e all’abbandono indiscriminato degli stessi; che al tal fine l’attività fino ad oggi svolta dall’unico operatore di Polizia locale distaccato presso gli uffici del settore “Ambiente” del comune di Termoli dovrà integrarsi con quella svolta dagli uffici dei nuclei 1 e 4; Ravvisata, infine, la necessità di definire, nell’ambito della riorganizzazione del Comando di Polizia locale, nuovi indirizzi in tema di gestione ferie e turni di riposo del personale.

Qui l'intero provvedimento, con i singoli carichi di responsabilità.