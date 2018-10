Energia green: a che punto siamo e come richiedere luce e gas da fonti rinnovabili

TERMOLI. Secondo le indagini dell’Ispra, l’Italia ha il miglior sistema energetico d’Europa. Ciò vuol dire che le nostre centrali hanno un’emissione di gas serra più bassa rispetto a quelle delle altre nazioni europee. Questo dato rispecchia in pieno la quota di produzione da fonti rinnovabili, dichiarata per il 2016 al 17%, contro una media del 13% nel resto delle altre nazioni, oltre che dimostrare che si è fatto anche un uso intelligente delle rimanenti centrali a carbone. Ma vediamo di capire meglio la strategia energetica nazionale e come far arrivare energia green nelle nostre abitazioni.

Cosa prevede la strategia energetica nazionale

Il Ministero dell’Ambiente ha indicato una nuova rotta in materia di politica energetica, in modo da aumentare la sua efficacia nell’ottica della sostenibilità ambientale. I due obiettivi principali infatti prevedono un incremento del 30% delle fonti di energia rinnovabile, tra cui solare, eolico e biomasse, e la decarbonizzazione entro il 2025. Ma il pacchetto contiene altri obiettivi altrettanto ambiziosi, come la garanzia dell’erogazione in caso di crisi, il sostegno all’eco-design, e l’avvio di una strategia attuativa di una nuova mobilità, automatizzata e connessa, nell’ambito della smart city. E infine riuscire a conquistare una posizione d’eccellenza tra i paesi produttori di energia rinnovabile a livello mondiale. Obiettivi da raggiungere anche grazie ad una campagna di promozione delle energie rinnovabili e di una più ampia diffusione delle stesse.

Come avere luce e gas da fonti rinnovabili

I consumatori giocano un ruolo fondamentale in questo perché un maggiore consumo di energia da fonti rinnovabili da parte loro potrebbe portare al raggiungimento di risultati ancora più ottimistici. Scegliere di avere un’energia green a casa propria è un’opzione sempre più alla portata di tutti. Oggi sul mercato ci sono tanti fornitori di energia che offrono la possibilità di accedere a fonti completamente rinnovabili: è ad esempio il caso di Accendi Luce e Gas che ha un’offerta di energia 100% verde certificata. Ci sono vari tipi di certificazione green determinate dal modo in cui le aziende acquisiscono l’energia, che può essere totalmente verde o combinato. La GO (Garanzia di Origine) serve ad attestare l’origine della fonte energetica, mentre la RECS e la CO-FER invece sono certificazioni rilasciate direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici. La ISO-9001 e la DT66 invece garantiscono la sicurezza dei servizi. Prima di sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia green, quindi, è importante valutare le varie tariffe dei servizi ricavati dalle diverse fonti energetiche (fotovoltaico, eolico, idroelettrico o biomasse) in base al consumo medio annuo che si prevede di fare. E non è nemmeno da sottovalutare, dove ce ne fosse la possibilità, l’installazione di un proprio impianto di produzione con qualche pannello fotovoltaico, in terrazza o sul tetto, da collegare comunque al contratto domestico.

Scegliere un distributore green aiuta il pianeta e il portafoglio

Alla fine, scegliere un distributore che garantisce un approvvigionamento da energie totalmente rinnovabili aiuta non solo il pianeta, ma anche il conto in banca dei consumatori. Molto spesso, infatti, l’energia green ha prezzi più convenienti di quella di tipo tradizionale. Se l’Italia si è data quindi un obiettivo di politica energetica ambizioso, è ora arrivato il momento anche per i consumatori di adottare soluzioni più sostenibili per il proprio consumo domestico.