In Tribunale l'elenco speciale degli amministratori di condominio

LARINO. Avviso pubblico diramato oggi dal Tribunale di Larino per formare l’elenco speciale per la disponibilità di incarichi di amministratore di condominio presso il Tribunale di Larino.

La normativa di riferimento è riferita all’articolo 71-bis disp. att. del Codice civile.

Ai fini della nomina, il Presidente del Tribunale raccoglie la disponibilità di professionisti e volontari che intendano proporsi per l'incarico. I nominativi dei disponibili vengono raccolti in un elenco, che assume il nome di "Elenco degli amministratori di condominio". Si tratta di un elenco che non costituisce "albo professionale" in senso tecnico giuridico (su cui, v. Corte cost. sentenza n. 300 del 20 luglio 2007). Laddove si discorre, dunque, di "albo", si fa riferimento ad un "elenco selezionato" di nominativi che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo in epigrafe delineato, e le cui domande sono state accolte sulla base di una valutazione di taluni indici sintomatici di una idoneità al ruolo.

La richiesta di iscrizione deve essere formulata mediante utilizzo del modulo che dovrà essere ritirato, compilato e consegnato alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Non possono ricoprire le funzioni coloro che sono a conoscenza di incompatibilità previste dalla legge o dall'ordinamento di appartenenza.

Termine di apertura delle iscrizioni: dal 20/10/18 al 31/10/18 2018.