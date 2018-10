Due giorni per asfaltare le strade in centro e periferia, attenti ai divieti di sosta

TERMOLI. Alla vigilia del lungo ponte di Ognissanti ci sarà una rinfrescata delle strade a Termoli.

A occuparsene la ditta Marinelli Umberto Srl di San Salvo, che a partire da martedì 30 ottobre inizierà le operazioni per il rifacimento del manto stradale (lavori di bitumatura) sulle strade interessate ai lavori di installazione della fibra ottica di seguito indicate: via dei Pini - via Arti e Mestieri – via Abruzzi – via Cesare Battisti – via Rio Vivo e via Marinai D’Italia. E' previsto che gli interventi verranno eseguiti in 48 ore.

Per l’esecuzione delle operazioni per il rifacimento del manto stradale (lavori di bitumatura), sarà necessario provvedere alla predisposizione di divieti, limitazioni e/o interdizioni dei tratti stradali comunali interessati viene ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Per questo, dal 30 ottobre e fino al termine dei lavori ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata temporanea di tutti i veicoli.

La ditta esecutrice assicurerà l’apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, nonché la eventuale regolamentazione temporanea della circolazione con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.