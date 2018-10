SAN SALVO. Un incontro quello che si è tenuto ieri, presso l'Euro-ortofrutticola del Trigno, che potrebbe essere il punto d'inizio di una nuova strada per l'economia agricola di questo territorio.

Ferrero compagnia leader nel settore alimentare, cerca "terra", coltivatori disposti ad impiantare noccioli per produrre il materiale primo della loro produzione: le nocciole.

Ferrero vuole nocciole italiane e di qualità, e le chiede con il "Progetto nocciola Italia" agli agricoltori italiani. Attualmente il leader mondiale della produzione di nocciole è la Turchia con il 67% della produzione, segue l'Italia con il 12%. Sono circa 70mila gli ettari che attualmente vengono coltivati, Ferrero vorrebbe farli diventare 90mila.

Perchè Ferrero vuole le nocciole italiane? In molti si sono chiesti perchè Ferrero stia compiendo questo lavoro di "research e recruitment". Fondamentalmente da quanto abbiamo potuto comprendere dall'esposizione del progetto compiuta da Ivan Seri responsabile centro e sud Italia Ferrero-Hco del "Progetto nocciola Italia", per due motivi. La tracciabilità del prodotto: la possibilità di poter seguire l'intera filiera, in modo trasparente; e la sostenibilità, per Ferrero è fondamentale che chi lavora il suo prodotto, lo faccia nelle giuste condizioni lavorative e senza l'utilizzo di lavoro minorile.

Ferrero a chi sottoscrive il contratto, garantisce un accordo di filiera a lungo termine, con il quale si impegna all'acquisto del prodotto e all'acquisto ad un prezzo minimo garantito. Ferrero si rivolge ad aggregazioni di produttori o a grandi produttori, (il target iniziale per accedere al contratto e di 100 ettari, per raggiungere nell'arco di cinque anni i 500 ettari), da qui la presenza della Ferrero, presso l'Euro-ortofrutticola del Trigno cooperativa nata nel 1971, che riunisce oltre 700 soci. Il presidente della cooperativa Nicolino Torricella, ha voluto sottolineare come quella proposta dalla Ferrero sia una una nuova possibilità offerta ai nostri agricoltori, "Non vediamo gli alberi di nocciolo sostituirsi a quelli di pesco, ma vediamo la proposta di Ferrero come una valida opportunità per quei terreni oggi in abbandono o utilizzati a colture a bassa redditività. Davanti a noi abbiamo interlocutori seri, che hanno trovato su questo territorio una realtà agricola forte, che ha fatto negli anni della sua credibilità sul mercato nazionale ed internazionale un punto di forza".

Presente anche il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, che ha plaudito l'iniziativa, "Gli agricoltori del Vastese, di San Salvo, hanno sempre avuto la capacità di andare oltre senza arrendersi, la cooperativa si è sempre distinta per il lavoro di questi uomini e queste donne che hanno saputo gestire i cambiamenti avvenuti in questi anni e nonostante la grande industrializzazione, hanno saputo garantire la cura delle loro terre, senza mai abbandonarle. La Ferrero ci ha visti quali interlocutori e di questo siamo fieri. La possibilità offerta di diversificare la nostra offerta, può essere una buona occasione grazie alla presenza di un progetto di filiera".

Tutte le informazioni inerenti il "Progetto nocciola Italia", si potranno reperire presso l'Euro-ortofrutticola del Trigno in viale Canada a San Salvo.