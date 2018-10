In Molise il Reddito d'inclusione a quasi 2.400 famiglie

CAMPOBASSO. In attesa del cosiddetto reddito di cittadinanza, il progenitore della misura battente bandiera pentastellata, il Rei, giunge al traguardo del primo report.

L’Inps rende noti alcuni dati relativi al Reddito di inclusione (Rei) derivanti dal sistema di Monitoraggio attivato dall'istituto. Le famiglie che hanno ricevuto un beneficio economico legato al reddito di inclusione nei primi nove mesi del 2018 sono state 379.000, coinvolgendo più di un milione di persone: “la maggior parte dei benefici vengono erogati nelle regioni del sud (69%)” per il 72% delle persone coinvolte. Il 47% dei nuclei beneficiari di ReI, che rappresentano oltre il 51% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia.

Il 10% dei nuclei percettori del ReI è extracomunitario, per cittadinanza del richiedente la prestazione, e di questi si evidenzia un'incidenza del 30% nelle regioni del Nord.

Il tasso di inclusione del ReI, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 10.000 abitanti, risulta a livello nazionale pari a 184; raggiunge i valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente pari a 540, 517, 389) ed i valori minimi in Friuli Venezia Giulia ed in Trentino Alto Adige (pari in entrambi i casi a 23).

Nel mese di luglio 2018 si registra un incremento dei "nuovi" nuclei beneficiari di ReI del 76% rispetto al mese di giugno.

L'importo medio mensile erogato nel periodo gennaio-settembre 2018, pari a 305 euro, risulta variabile a livello territoriale, con un range che va da 239 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 336 euro per la Campania.

In Molise i primi otto mesi hanno visto accedere al Reddito d’inclusione 2.362 nucleo familiari, per 6.315 persone, con un importo medio di 278,86 euro. Nel successivo bimestre se ne sono aggiunti altri 33, per 110 persone e una media di 221,45 euro.