Famiglie in crisi, interviene la divorzista più nota

CAMPOBASSO. Presso la Sala della Costituzione della Provincia, ieri pomeriggio, si è tenuta la giornata europea per la giustizia civile, la bigenitorialità nelle famiglie in crisi.

I lavori sono stati coordinati dalla dottoressa Roberta D’Onofrio (formatore decentrato presso la Corte D'Appello di Campobasso). Hanno introdotto il presidente di sezione presso il Tribunale di Campobasso Enrico Di Dedda e l’avvocato Giuseppina Cennamo.

Le relazioni sono state esplicate dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, dall’avvocato e professore Claudio Cecchella e Massimo Sensale, consigliere presso la Corte di Appello di Napoli.

Si è analizzato il decreto Pillon.

La dottoressa D'Onofrio reputa il decreto come una divisione paritetica del tempo. Il doppio domicilio laddove sia possibile e dove manchi la seconda residenza non si sa come si possa fare. Viene abrogato la casa familiare definito come un mostrum da eliminare poiché viene vista come la causa di tutti i problemi, anziché casa come unione di affetti, di ricordi di legami. La residenza regolamentata secondo i principi del diritto civile. Se non è proprietario deve corrispondere un indennizzo. La suddivisione del tempo se non equa ci sarà condivisione del tempo senza vedere l’età del minore e le eccezioni sono tassativo ma nessuna eccezione che riguarda il minore quale fulcro di tutto.

L’avvocato Bernardini De Pace a seguito del decreto Pillon, e dopo la commissione del Senato a cui era anche presente il presidente Aiaf, evidenzia i punti negativi sull’obbligo della mediazione familiare, ritenuto invece un istituto volontario. Si confonde la bigenitorialità che deve essere vista come moltiplicazione e attenzione dei minori. Così come l’obbligo per i minori ad avere doppia residenza domicilio. Inoltre, sottolinea che ci potrebbe essere aggravio di problemi economici per i coniugi, sottolineando come il decreto sia scritto malissimo, «Su quali basi si stabilisce che il collocamento dia diritto alla bigenitorialità? Il minore preferirebbe altro. I tempi paritetici rendono felici soltanto i genitori vendicativi, e donne che non vogliono lavorare. La bigenitorialità è un diritto dei minori, non degli adulti. L’amore è dare sempre, non avere i minori in casa sempre. La mediazione – ribadisce la Bernardini De Pace - è anticostituzionale, poiché viola il diritto alla giustizia, e perdipiù esiste già la negoziazione assistita. Il decreto cosi come formulato divide tutto a metà: casa, figli soldi, tutto. Tale decreto punta a escludere gli avvocati in mediazione ma obbliga gli avvocati ad essere presenti quando si dà il mandato per la mediazioneۚ». Conclude l’avvocato che non si può essere governati da una tale legge assolutamente non risolutiva dei problemi in caso di separazione.

A seguire, l'intervento dell'avvocato Cecchella, che si dice assolutamente contrario al decreto per tanti motivi e aspetti processuali che potrebbero essere violati. Infine, il giudice Sensale, anche lui non propenso alla riforma, si è espresso sottolineando che tale disegno di legge non rispetta neanche la Convenzione di New York sui minori, poiché vengono estromessi totalmente. Viene in risalto l'interesse superiore del genitore più misogino e anche più violento. In punto di diritto non c'è equilibrio neppure tra genitori e genitori non conviventi e minori. La funzione principale è di riconciliazione delle famiglie. Il titolo della sua relazione è stato volontà del minore e diritto di visita del minore non convivente. Inizia con l’esporre che sentir parlare di diritto di visita del minore e genitore non convivente è davvero particolare. La volontà del minore ha notevole importanza per la crisi della famiglia. Il minore va zero a diciotto anni, attraversa tutte le fasi della vita. A volte i rapporti tra i genitori sono da riparare in toto perché non conviventi. La non coincidenza del minore che non vuole vedere più il genitore non convivente non può essere imposta tramite una legge (12 notti come così scritto nel Pillon). Inoltre il minore in alcune situazioni deve assolutamente allontanato come avviene in alcune zone d'Italia (Reggio Calabria) in cui si ipotizza l'allineamento dei genitori inseriti in contesti a rischio che porta loro ad imporsi sui minori in un determinato modo.

Si deve intervenire prima su situazioni delicate per tutelare i minori e non preservare alcuni modus operandi. In una Corte Inglese, si dispose la collocazione presso i nonni dei minori che volevano trasferirsi in Siria.

Altri contesti assolutamente scandalosi quando vi sono tradizioni culturali che destinano i figli all'accattonaggio o a rubare, si ipotizza un intervento giudiziario che imponga l'allontanamento del minore.

La rappresentanza tecnica del minore è importantissima, e quindi egli entra in giovo soltanto tramite l'ascolto soprattutto in caso di conflitto tra genitori.

In Germania l'ascolto del minore postula che il minore debba essere ascoltato da tre anni in poi. Non c'è un verbale da firmare ma lo spirito dell’ascolto riguarda solo una conoscenza diretta del minore per poi emettere un provvedimento.

In conclusione ci si auspica ad una modifica e non approvazione del decreto poiché ha molte sfaccettature incostituzionali e non attente alle esigenze del minore ma soltanto dei genitori adulti.

La parte debole che deve essere assolutamente tutelata è il minore che spesso soffre le scelte degli adulti.