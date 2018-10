Tra cantieri stradali e posa fibra ottica: via Dante bloccata e caos in centro

TERMOLI. Un 30 ottobre che pullula di cantieri aperti a Termoli. Era stato annunciato quello stradale, per il rifacimento dell'asfalto in diverse vie della città; c'è l'opera di raccordo con la rotatoria della Madonnina per il collegamento diretto da via Dante verso la stazione ferroviaria e dulcis in fundo anche la posa della fibra ottica nella stessa via Dante.

Il risultato? Tutto bloccato, caos poco calmo.