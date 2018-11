Vivace il settore della ristorazione, ben 5 attività passano di mano

TERMOLI. Autunno vivace dal punto di vista della ristorazione e dei locali in genere tra centro e lungomare. In pochi giorni, secondo indiscrezioni, sono state ben cinque le attività passate di mano, ossia che hanno registrato compravendite e cambi di gestioni, che si andranno a concretizzare nelle prossime settimane.

Attività di recente apertura, anche, ma non solo. Locali storici e di media tradizione. Insomma, c'è vivacità intorno al mondo della somministrazione, che per molti rappresenta un vero vanto a Termoli, con in auge sempre la cucina marinara. Ma non è solo questa a essere stata oggetto di trattative e transazioni, anche pub, pizzerie etc.

La città sta cambiando pian piano il proprio volto, vedi i vari progetti urbanistici in corso d'opera, ma anche il tessuto socio-imprenditoriale da diversi anni sta mutando, vedremo quali saranno le novità apportate dai nuovi gestori, che per ovvi motivi di privacy per adesso non sveliamo.