TERMOLI. Ormai sono arrivati a conclusione i lavori agli impianti sportivi di via Catania e via Pertini e tra una settimana circa saranno consegnati all'amministrazione comunale. Se pensiamo che un anno fa circa, facemmo un servizio in via Catania sulle “ceneri” del campetto esistente, oggi vederlo così tutto nuovo, con colori sgargianti, non può che farci un enorme piacere.

Con la speranza che tutto venga controllato e non lasciato alla mercé di tutti, finalmente la città si dota di altri impianti che possono servire allo svago comune, anche se è giusto dire che a Termoli altre discipline sportive sono in attesa di poter disporre di un quadrato di erba o terra, come il baseball cittadino e il rugby. Il fatto che si sta comunque facendo qualcosa rimane un dato positivo, ma se si riuscisse ad accontentare tutti sarebbe anche meglio.