Tribunale di Larino e liceo “D’Ovidio” protagonisti della Giornata della giustizia civile

LARINO. Lo scorso venerdì 9 novembre, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna del Tribunale Ordinario di Larino è stata celebrata la “Giornata Europea della giustizia civile”, istituita nel 2003 dalla Commissione Europea e dal Consiglio d’Europa con l’obiettivo di rendere la giustizia civile accessibile a tutti i cittadini. L’evento, che ha visto come protagonisti il personale del Tribunale e gli avvocati del foro di Larino, è stato caratterizzato anche dalla partecipazione degli studenti del Liceo “D’Ovidio” coinvolti nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, i quali hanno fornito supporto alla struttura nella raccolta e nell’analisi dei dati statistici. Il Presidente del Tribunale, Michele Russo, ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti dagli studenti che, grazie ad un attento lavoro di ricerca e di analisi dei flussi del tribunale, hanno contribuito all’individuazione delle criticità del sistema ed alla creazione di una piattaforma fruibile dagli utenti. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il giudice Colucci, il giudice D’Alonzo e il direttore Musacchio il quale, in qualità di tutor esterno del progetto di alternanza scuola-lavoro, ha dato la parola agli studenti del D’Ovidio affinché illustrassero l’andamento statistico dei processi di giustizia civile dal 2014 al 2018. Il proficuo lavoro svolto conferma l’impegno profuso dal Liceo di Larino nell’elaborazione di un’offerta formativa di qualità, in grado di soddisfare le esigenze degli studenti e delle famiglie.