TERMOLI. C’erano tutti gli ingredienti possibili per una serata di successo ieri sera in via Roma, con la premiazione del celeberrimo ristorante Nicolino, tre generazioni al servizio della cucina marinaresca termolese e 40 anni di gloria.

Un Cavaliere di Malta, alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca, ha assegnato e consegnato la stella della ristorazione ai fratelli Enrico, Sossio e Francesco Caruso, che hanno ereditato le redini del locale dal capostipite.