Salute e sicurezza in fabbrica

TERMOLI. Si è tenuto venerdì scorso, presso il Circolo della Vela di Termoli, il Corso sulla Salute e Sicurezza per i dirigenti sindacali e Rls, organizzato dalla Uilm Nazionale in collaborazione con la Segreteria Territoriale Uilm di Termoli. Salute e Sicurezza sul lavoro sono temi che riguardano tutti noi, un bene prezioso per la collettività, per i lavoratori e per le aziende. I Lavori sono stati coordinati dal Responsabile Nazionale Uilm per la Salute e Sicurezza Andrea Farinazzo.

Lo scopo del corso è stato quello di illustrare nel dettaglio il decreto 81/08, i rischi del comparto metalmeccanico ed installazione di impianti. Alla fine della giornata i dirigenti hanno sostenuto un esame finale per il rilascio dell’attestato di frequenza. La Sicurezza deve diventare una questione di vita non un obbligo di legge.