Rilanciare la filiera cerealicola, a Larino riunite 140 aziende

LARINO. Sono state 140 le aziende agricole, una più una meno, che mercoledì scorso, presso l'Istituto Tecnico Agrario di Larino, hanno preso parte al convegno sull'innovazione in agricoltura e sulle nuove opportunità per il Molise. Il progetto di filiera, della OP Cereali Centro Sud, sta crescendo giorno dopo giorno, creando i presupposti per una maggior tutela delle aziende agricole sul territorio. La Op ha concluso nuovi accordi con le industrie agroalimentari interessate ad avere sempre di più, una materia prima tracciata che garantisca qualità e certezze nel modo di produrre sempre più ecosostenibile.

Un altro aspetto fondamentale che i progetti di filiera mettono in evidenza, è la certezza di un prezzo minimo garantito ed il ritiro del prodotto. Le aziende agricole aderenti alla filiera, godono inoltre, del beneficio dell’aggregazione, che gli garantisce un prezzo molto conveniente rispetto al mercato, basti pensare alla filiera del grano duro, quest’anno ha garantito oltre un maggior prezzo di 50/60 €/Tn. Lo sviluppo delle filiere può portare maggiore garanzia e tutela e conseguenti benefici al settore cerealicolo dando un po’ di respiro ai produttori. La filiera grano duro oggi è già una concreta realtà che ogni anno propone agli associati, i nuovi contratti che assicurino un prezzo vantaggioso e la possibilità di introdurre innovazioni nei processi produttivi.

Per questo, il 7 novembre a Larino presso l’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” si è tenuto un incontro sulle Prospettive e Opportunità della filiera in agricoltura. Il sistema agricolo se intende sopravvivere a cambiamenti economici e climatici deve adeguarsi in maniera produttiva facendo ricorso soprattutto alla collaborazione tra diverse figure professionali partendo dalla biotecnologia, agli agricoltori, alle banche e agli istituti scientifici. Sono intervenuti: Luigi Roberto Pinti e Giuseppe Iacobucci della OP Cereali Molise, Raffaella Pergamo e Francesco Raimo del Centro di ricerca in Cerealicotura e Colture Industriali, Paolo Nicolò rappresentante della Banca Bper e Vincenzo Michele Sellitto Marketing Manger di Msbiotech di Larino. Pinti ha sottolineato come sia fondamentale oggi per l’agricoltore avere l’opportunità di unirsi a delle forme di aggregazione per poter migliorare la propria qualità del lavoro, garantendo nel contempo un risultato economico certo.

Raffaella Pergamo e Luigi Raimo del Centro di cerealicoltura di Caserta hanno focalizzato il proprio intervento sulla filiera emergente relativa alla coltivazione della canapa e degli aspetti tecnici a essa legati. Giuseppe Iacobucci ha descritto i termini della proposta commerciale e vantaggi della filiera a livello contrattuale. Paolo Nicolò di BPer banca ha illustrato in che modo questo Istituto è stato e sarà in grado di personalizzare il proprio intervento rispetto alla necessità delle aziende agricole, sviluppando delle strategie di supporto di analisi del cliente che, tenendo conto della struttura del territorio, risultino essere vantaggiose per le aziende.

L’incontro è terminato con l’intervento di Vincenzo Michele Sellitto responsabile marketing di MSBiotech, azienda di biotecnologie che attraverso l’utilizzo dei microrganismi potrà sostenere la produzione del progetto OP e della filiera grazie allo lo sviluppo e all’utilizzo delle proprie Biotecnologie che metterà a disposizione per questo progetto, garantendo attraverso la propria esperienza dei risultati certi, coerentemente con la filosofia aziendale innovativa e al tempo stesso conservativa nel momento in cui diventa capace di preservare il suolo per renderlo fertile a favore dei futuri utilizzi. Sellitto ha ricordato come sia necessario che le realtà dell’agricoltura delle OP, delle industrie degli agricoltori, degli Istituti di ricerca debbano essere sempre collegate per poter garantire dei percorsi di qualità che si traducono in una produzione rispettosa in primis del suolo e vantaggiosa economicamente per l’agricoltore, per l’intera filiera, per il cliente finale. Ciò anche rispetto ai cambiamenti climatici che richiedono una gestione cosciente ed esperta, protocolli specifici e adeguati che soltanto la scienza la biotecnologia possono fornire.