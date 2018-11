Fca, «Termoli rimanga polo d'eccellenza»

TERMOLI. Si è riunito nel pomeriggio di ieri il Comitato esecutivo dello stabilimento di Termoli, dopo ampia e approfondita discussione è stato svolto, in riferimento alla specifica situazione tecnica, organizzativa/ produttiva e per fronteggiare gli effetti della temporanea contrazione di mercato, l’esame in materia di utilizzo di ferie e par in modo collettivo ed è stata richiesta la sospensione dell’attività lavorativa con cassa integrazione ordinaria come lo specchietto in allegato.

«L’accordo fatto nel pomeriggio di ieri mette al sicuro la maturazione dei ratei per tutti i lavoratori. Stiamo attraversando una fase complessa di profonde trasformazioni e anche di oggettive incertezze, da parte nostra continueremo a lavorare con la convinzione che Termoli debba continuare a rimanere un polo di eccellenza della meccanica – riferisce la Uilm - L’incontro del 29 Novembre con i vertici Fca e del 27 novembre in merito al rinnovo del Ccsl confidiamo siano utili a sciogliere molte delle incertezze che a tutt’oggi vivono i lavoratori.