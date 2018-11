Concorso per dirigente alle Finanze: sono 34 i candidati ammessi

TERMOLI. Era attesa al varco dal Movimento 5 Stelle, che aveva presentato all’uopo anche un esposto alla Procura di Larino. La dirigente a termine Carmela Cravero figura al numero 7 tra i 34 ammessi come candidati al posto di dirigente a tempo indeterminato. Gli atti pubblicati sono stati firmato da Vito Tenore, che ha così ammesso i 34 alla fase di valutazione. Sei sono state le domande respinte e non c’è stata alcuna richiesta di mobilità. Una evoluzione che non è passata inosservata agli occhi dello stesso portavoce pentastellato Nick Di Michele, che su questo concorso ha rincarato la dose. «Il comune di Termoli indossa il casco u-bot e va avanti.

Sprezzante di ogni criticità che potrebbe invalidare il concorso, che ricordo, ha enormi punti oscuri, abbondantemente chiariti durante una precedente conferenza stampa. Il m5s ha denunciato tutto alla Procura della Repubblica di Larino verso la quale ripone enorme fiducia. Noi crediamo che questo ennesimo atto di prepotenza a danno dei cittadini, non può passare come una folata di vento, non possiamo credere ancora che l'amministrazione Sbrocca possa ulteriormente, senza ritegno, calpestare i diritti degli onesti, ammettendo domande di chi non ha e non può avere i requisiti. Fiduciosi di quanto vorrà fare il Pm di Larino, chiediamo ai cittadini di non distrarsi perché questi personaggi sono demoni travestiti da angelo».