​Il risparmiatore molisano affida il suo denaro soprattutto agli Uffici postali

LARINO. L’Italia vanta un’anomalia senza eguali nel mondo: c’è una mezza banca, che non dovendo seguire le regole a cui soggiacciono gli istituti di credito, presenta profili peculiari di investimento, pur restando fortemente sicura. Insomma, teoricamente, le Poste non potrebbero mai fallire. Ed ecco perché i buoni fruttiferi ed i libretti postali restano a tutt’oggi tra le forme di risparmio preferite e godono ottima salute. Nati rispettivamente nel 1924 e nel 1875, creano depositi che ammontano complessivamente a circa 321 miliardi di euro. Al 30 giugno 2018, erano 878.707 i Bfp e 325.436 gli Lp posseduti dai risparmiatori del Molise. Le ragioni di questo rinnovato successo vanno individuate nella capillare presenza di Poste italiane su tutto il territorio nazionale e nelle tradizionali caratteristiche di sicurezza, semplicità e trasparenza che, nel corso degli anni, hanno saputo conquistare la fiducia dei risparmiatori italiani, continuando a perseverare anche nell’era digitale. I titoli del risparmio sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.



I Buoni fruttiferi consentono di investire anche somme minime, non hanno spese di emissione, di gestione o di incasso; sono esenti da imposta di successione e sono soggetti ad una tassazione del 12,50%. I Libretti di risparmio sono disponibili in diverse versioni, comprese quelle dedicate ai minori e quella denominata “Smart”, che consente di accantonare in tutto o in parte le somme depositate godendo di una remunerazione maggiore rispetto al tasso-base e con la possibilità di gestire le operazioni ‘online’ o attraverso un App gratuita per ‘smartphone’ e ‘tablet’. Nei primi 8 mesi dell’anno, la raccolta delle banche italiane è diminuita di 38 miliardi, scendendo a 1.659,4 miliardi alla fine di settembre, a conferma della crisi di fiducia diffusasi tra i risparmiatori italiani, a seguito del ‘crac’ di quattro istituti minori e della tempesta finanziaria, che ha dimezzato quest’anno i titoli bancari in borsa. Se in termini percentuali, il calo della raccolta è pari solo al 2,2% (ed ha riguardato essenzialmente la sottoscrizione delle obbligazioni, non intaccando i conti correnti e deposito), in valore assoluto siamo dinnanzi a cifre non indifferenti. Anche perché sono lievitati negli ultimi 6 mesi di 3 miliardi i depositi di risparmi presso gli sportelli di POSTEitaliane. Il +6,5%, segnato dalla raccolta postale nei primi sei mesi dell’anno a oltre 250 miliardi, confermerebbe la tendenza in atto tra gli italiani, ovvero di allentare il rapporto con le banche e di tornare ad affidarsi ai quasi 14.000 uffici di Poste Italiane, considerate molto più sicure, essendo controllate ancora al 65% dallo Stato.

In genere, è il piccolo risparmiatore ad affidarsi alle Poste benché queste non aderiscano al Fondo interbancario di tutela dei depositi, che garantisce i conti bancari fino a 100.000 euro. Vero è che la società ha accantonato capitale per un miliardo di euro, a cui si aggiungono altri 400 milioni del Tesoro, che verrebbero impiegati per tutelare i clienti; ma a fronte di più di 250 miliardi di raccolta, sarebbero un nonnulla. Però occorre precisare che Poste italiane non è un operatore del credito nel senso classico del termine. Essa si limita a raccogliere denaro tra la clientela e a farlo investire o da altre banche o fondi o dalla Cassa depositi e prestiti.

Quest’ultima garantisce per i libretti postali e per i buoni fruttiferi che possono, pertanto, essere considerati sicuri quanto i titoli di Stato. Uno dei punti di debolezza di Poste è la detenzione di 120 miliardi di euro, di cui 80 tramite la controllata assicurativa, investiti in titoli di Stato italiani, che così rappresentano quasi la metà della raccolta complessiva, con il risultato che la società risulta esposta di gran lunga in più delle banche al debito sovrano nazionale. Si pensi che il pur elevato rapporto tra titoli di Stato italiani detenuti e raccolta bancaria nel nostro Paese è attualmente di poco inferiore al 25%.

D’altra parte, Poste italiane, non essendo formalmente una banca ed avendo come azionista di riferimento il Tesoro, è esclusa dalla nuova disciplina sui salvataggi bancari. Ciò implica, che quand’anche il ‘buffer’ di capitale posseduto risultasse insufficiente per coprire i depositi dei clienti, lo stato-azionista potrebbe sempre intervenire per salvaguardare i conti postali. D’altra parte, non essendo sottoposta alla vigilanza della Bce, la trasparenza dei conti della società potrebbe essere inferiore a quella delle vituperate banche. Ricordiamoci che i bilanci di Poste si tengono da anni in piedi solo per il business di BancoPosta, non certo per la spedizione di lettere e pacchi. Da qui l’anomalia di una società forse senza eguali nel mondo: è una mezza banca, che non dovendo seguire le regole a cui sono costrette a soggiacere gli istituti di credito, può presentare profili peculiari di investimento, pur restando fortemente sicura. Insomma, se fallissero le Poste non ci sarebbe più mondo.

Claudio de Luca