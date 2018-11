PETACCIATO. Nella sede della Protezione civile di Petacciato, si è tenuto sabato 17 novembre la conclusione del primo corso in Molise per “Operatore di sicurezza in manifestazioni pubbliche” in riferimento alla legge n. 48 del 18 aprile 2017 e in seguito alla Direttiva del Ministero dell’Interno n.11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 e successive circolari.

Ente che lo ha organizzato, è accreditato a Formatori 24, riconosciuto dai vari ministeri. Organizzato dall’agenzia Centro Studi Salvamento Emergency, direttore Nicola Fratangelo, promotore dell’iniziativa in Molise, ha tenuto il corso di 16 ore fra parte teorica e pratica, con coordinamento e formatore dell’architetto Giuseppe Zingaro.

Il corso si è svolto in collaborazione e presso l’associazione di volontari di protezione civile Petacciato onlus.

Il corso si è concluso con una simulazione di vari eventi di manifestazioni pubbliche, e tutti e venti i partecipanti sono stati dichiarati idonei per la loro nuova mansione.

I nuovi operatori della sicurezza, provenivano da varie associazioni del Basso Molise e da altre zone, pronte per le prossime manifestazioni a collaborare volontariamente per la sicurezza pubblica affianco degli organizzatori, associazioni e forze dell’ordine.