Sullo Zuccherificio del Molise «chi aveva il sale in zucca e chi la crusca»

TERMOLI. Rappresentano una vera spina nel fianco dell’attuale giunta regionale del Molise, più che della precedente. Forse le aspettative erano diverse, ma non passano settimane o anche giorni, che gli ex lavoratori del comitato che rappresenta i vecchi livelli occupazionali dello Zuccherificio del Molise non dia la sveglia alla politica molisana. «Nel Molise non ci sono più vertenze aperte. È trascorsa più di una settimana e c'è un totale silenzio. I giornali, le televisioni ma soprattutto la Triplice, ah scusateci tanto, hanno risolto per il settimo anno consecutivo la vertenza che i sindacati avevano al cuore. Adesso sono in stand-by, stanno aspettando solo la firma del Ministro del lavoro e sviluppo economico (il riferimento è chiaramente alla Gam, ndr). Poi se riparte la produzione tutto ok altrimenti si riapre la vertenza cercando di farli arrivare in pensione tramite Cigs, come successe con la Stefana.

Altra vertenza sindacale a cui è stata prolungata la mobilità in deroga. Rimane l'unica vertenza aperta quella dei lavoratori dello Zuccherificio. La triplice (i sindacati confederali di categoria, ndr) dice avere il bando Lpu, che non serve a nulla, specialmente a questi lavoratori. Questi vogliono solo una cosa (specialmente dalla scorsa legislatura, i quali hanno chiuso lo stabilimento, per capriccio di alcuni e per ordine dell'alto) il lavoro, che è uguale alla dignità. Caro Toma tu conosci molto bene la situazione e i retroscena di quella fabbrica, mi dispiace che hai al tuo fianco più di qualche elemento che è stato colpevole di quella storia. Adesso mi rivolgo al Presidente della giunta regionale, nel bando noi non ci rientriamo (si superano i mille partecipante, l’Isee ci taglia fuori, poi te l'abbiamo sempre detto non vogliamo essere parassiti, ma vogliamo essere produttivi e solamente con il lavoro-dignità. In una delle ultime riunioni che facemmo con un assessore esterno ci disse: «È stato un grande errore chiudere quella fabbrica. Aveva il sale in testa invece gli altri la crusca».