«Se cede anche il nuovo motore siamo nei guai, si muova la Regione»

TERMOLI.«È preoccupante considerando l'investimento fatto circa 5 anni fa per circa 500 milioni di euro». Lapidario il segretario generale della Fiom-Cgil Molise, Giuseppe Tarantino, nel commentare la nuova cassa integrazione decisa dalla direzione aziendale dello stabilimento Fca di Rivolta del Re, a Termoli. Uno stop produttivo che progressivamente si va allargando anche nei settori della fabbrica più innovativi e che meglio avrebbero dovuto reggere al declino delle vendite sui mercati internazionali.Invece no, e così rimane solo il cambio M40 destinato alla Sevel per i furgoni Ducato l’unico prodotto che ancora non risente del calo di ordinativi e vendite. Ecco il testo integrale della comunicazione diffusa nel comitato esecutivo di due giorni fa.

«Vi comunichiamo che, secondo quanta nella presente indicato, l'Unità Produttiva Unit Engine V6-2.0 T4 dello Stabilimento di Termoli di Fca Italy S.p.A. deve procedere alla sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto e collegato al flusso produttivo del Motore 2.0 T4, con richiesta di intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale, nel periodo dal 18 al 21 dicembre 2018. La causa di tale sospensione è la necessita di fronteggiare gli effetti della temporanea contrazione dell'attività nell'Unità Produttiva Unit Engine V6-2.0 T4 dello stabilimento di Termoli, tenuto conto della transitoria situazione di mercato.

La sospensione dell’attività nel periodo sopra indicata riguarderà tutto il personale addetto e collegato al ciclo produttivo del Motore 2.0 T4 e interesserà complessivamente 274 lavoratori (254 operai e 20 impiegati/quadri). Nel suddetto periodo o in parti di esso potrà essere comandato al lavoro il personale necessario, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza degli impianti nonché alle esigenze produttive che si determinassero a seguito di richieste del mercato; tale personale riceverà da parte aziendale comunicazione individuale. A copertura del suddetto periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento ordinario di integrazione salariale, potranno essere utilizzati eventuali residui di Par in conto ore e ferie di anni precedenti all’anno 2018, ai sensi delle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) in materia di fruizione di permessi annui retribuiti e ferie. Quanta sopra vale quale comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n° 148, rilevando che a partire dalla data della presente decorrono i termini di cui alle norme sopra citate». «Penso che la situazione che si sta determinando alla Fca di Termoli non va sottovalutata soprattutto da parte del Governo regionale - prosegue Tarantino – poiché allo stabilimento di Termoli ci sono circa 2.800 lavoratori più l'indotto.

La cassa integrazione ordinaria al momento è minima ma costante ogni mese, addirittura anche per il reparto del nuovo motore che si produce da circa 4 anni è stata richiesta la cassa integrazione. Per noi sono segnali non positivi per lo stabilimento e per il territorio ed è necessario capire e pretendere risposte su Termoli per quanto riguarda il piano industriale e la Regione Molise insieme alle organizzazioni sindacali devono pretendere delle risposte per il futuro. Al momento con la cassa integrazione sono sospesi circa 1.500 lavoratori. Sono questioni che la Fiom-Cgil sta ponendo da tempo. Ci aspettiamo che il presidente Toma convochi la Fca e le organizzazioni sindacali per affrontare la delicata questione di Fca di Termoli prima che sia troppo tardi».