Guasto a Molise Acque, alcune zone di Termoli restano a secco

TERMOLI. Disagi nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri in alcune zone della città di Termoli. A causa di un problema tecnico, infatti, Molise Acque ha sospeso l'erogazione idrica alla Crea e questo ha comportato a regime che alcuni quartieri, specie quelli di contrada Casa la Croce e nel primo tratto di Difesa Grande rimanessero senz'acqua.

Diverse le segnalazioni ricevute da via dei Castagni, via degli Abeti, via dei Pruni e via dei Ciliegi. La situazione si è normalizzata progressivamente nel corso della notte, poiché già dalla tarda serata di ieri il flusso era stato ripristinato da parte di Molise Acque.