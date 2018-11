TERMOLI. Quanta attenzione per Kuriosa a livello nazionale.

Presentato all’inizio dell’anno con enorme impatto social, il sistema di abbattimento dei costi di riscaldamento messo a punto dal tandem Maurizio Ugliola e Giustino Piacentini ha fatto centro anche a Rimini, nell’ambito delle rassegne Expo Ecomondo e Key Energy 2018. Si tratta della fiera leader di green e circular economy nell’area euro-mediterranea, un evento internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Nel settore di green e circular economy l’Italia è ai primi posti in Europa, in particolare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle risorse. Per questo motivo, Ecomondo si posiziona nel panorama internazionale come appuntamento di riferimento per incontrare tutte le aziende leader di mercato, conoscere i trend, le innovazioni e le nuove tecnologie, confrontarsi con i professionisti del settore.

A tredici anni dall’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, con l’accordo di Parigi a fare da bussola alle politiche di riduzione delle emissioni di CO2 e gli obiettivi posti dal Parlamento europeo di raggiungere la neutralità dei flussi di carbonio al 2050, è un contesto altamente sfidante a fare da riferimento a Key Energy, fiera delle energie rinnovabili per l’area del Mediterraneo.

Le Officine Piacentini di Maurizio Ugliola e Giustino Piacentini sono state selezionate direttamente da Ecomondo, grazie al supporto di Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria Nazionale, tra le 10 startup aderenti al sistema Confindustria Nazionale per la partecipazione ad Ecomondo.

Hanno presentato il loro innovativo progetto "Kuriosa", la mensola intelligente che tramite un sistema di ventilazione ad aria forzata, contribuisce al risparmio energetico ed a un migliore riscaldamento degli ambienti.

Lo stesso progetto ha già ricevuto da Confindustria il premio Campioni di InnovAzioni 2017 PMI nonché il premio Campioni di InnovAzioni Startup 2017 by Metamer, inoltre sono risultati Vincitori della 3° edizione del Concorso Rotary Club 2018.