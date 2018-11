Contratto e piano industriale, iniziata la settimana decisiva in casa Fca

TERMOLI. Si è aperto oggi a Torino il confronto per il rinnovo del contratto collettivo per le aziende Fca, Cnhi, Ferrari e Magneti Marelli. Mentre giovedì, sempre a Torino, nella sede del Lingotto ci sarà l’incontro con i massimi vertici della Fca che illustreranno gli aggiornamenti effettuati al piano industriale, dando inizio a un serrato confronto per avere tempi certi dell’allocazione dei nuovi modelli negli stabilimenti italiani. Venerdì, invece, ci sarà il confronto con i massimi vertici dell’azienda Cnhi che illustreranno le prospettive industriale del gruppo e che saranno discusse al Comitato Aziendale Europeo che si terrà in concomitanza nella stessa settimana.

A fine giornata, poi, è giunto il resoconto della prima giornata, con una nota congiunta dei 5 firmatari del contratto,

Le organizzazioni sindacali hanno illustrato i contenuti della piattaforma, spiegando le sue ragioni e i suoi obiettivi di fondo: aumento delle retribuzioni, miglioramento degli istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, incremento dei contributi aziendali ai fondi di previdenza e di sanità integrativa, rafforzamento degli strumenti di partecipazione in azienda, rafforzamento delle previsioni in materia di sicurezza, inquadramento professionale, formazione e diritto allo studio.

La Parte aziendale ha dato una disponibilità di massima al confronto ma ha valutato la piattaforma ambiziosa dal lato economico, e ha dichiarato di voler introdurre nel negoziato i temi del nuovo inquadramento in Fca, già sperimentato per i neoassunti, di affrontare il tema dell’assenteismo per malattia. Naturalmente si entrerà nel merito durante i prossimi incontri, fissati per i giorni 13, 17 e 18 dicembre. Prima ancora, il 29 e il 30 novembre, il confronto proseguirà sui piani industriali, negli incontri previsti con i vertici rispettivamente di Fca e di Cnhi.

Per il segretario generale Ugl metalmeccanici Spera, «Una delle richieste da parte delle organizzazioni sindacali è quella di concludere il rinnovo con tempistiche brevi e di sottoscrivere un ‘buon contratto’. La principale aspettativa naturalmente riguarda la parte salariale, sicuramente più soddisfacente di quella prevista dal contratto nazionale metalmeccanico. All’interno della succitata piattaforma – sottolinea Spera - si sono definite non solo nuove forme di innovazione industriale, ma anche di relazioni sindacali».