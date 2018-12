TERMOLI. Tutti insieme, appassionatamente, i cinque sindacati partecipativi e firmatari del contratto aziendale della Fca.

Lo sono stati stamani, in sala consiliare, accanto al sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, dove dinanzi a una platea di quadri e rsa hanno snocciolato la filosofia di pensiero rispetto ai nuovi programmi produttivi dettagliati che sono stati svelati giovedì scorso a Torino.

Un momento di sintesi significativo, quello che hanno offerto lo stesso primo cittadino, Francesco Guida per la Uilm, Riccardo Mascolo per la Fim-Cisl, Domenico Guida di Ugl metalmeccanici, Giovanni Mercogliano per il Fismic-Confsal e infine Marco Travaglini dell’associazione capi e quadri Fca.

Dal lontano 1971, anno di esordio dello stabilimento di Rivolta del Re, la grande professionalizzazione delle maestranze ha sposato avanguardie produttive e organizzative, se pensiamo al mitico motore Fire 1984, ancora lì a sfornare volumi, anche se avviato a finire il proprio ciclo, come la svolta del 1994 col 16 valvole e soprattutto i 18 turni.

Ora arriva la frontiera dell’ibrido e ancora una volta Termoli è avanguardia.

“Solo ora si inizia a intravedere un futuro per Termoli”, ha commentato durante la conferenza il segretario Provinciale Uilm, Francesco Guida. “Sicuramente il 2019-ha continuato- sarà un anno di transizione e ci aspettiamo ricadute in cassa integrazione, ma a Termoli è stata data fiducia e noi dobbiamo dimostrare di saperla mantenere”.

Ad intervenire anche Riccardo Mascolo della Fim-Cisl che si è soffermato anche sulla situazione del cambio c52o che va sotto i diesel. “Questo settore sta soffrendo ma fino al 2021 continueremo a produrre questo cambio e ciò significa comunque dare ottimismo”. Per Giovanni Mercogliano della Fismic si tratta di una ventata di ottimismo in quanto “Nonostante la Fca sia divenuta azienda globale ha ancora interesse ad investire in Italia e lo fa in un momento storico in cui molte altre case automobilistiche hanno problemi”. Una “Giornata eccezionale” per Marco Travaglini dell’associazione capi e quadri e rappresentante degli impiegati che ha spigato: “Con la morte di Marchionne si pensava ad un futuro negativo per la Fiat ma non è così”.