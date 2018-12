Saldi invernali, tutte le date regione per regione

TERMOLI. Sono state rese note le date dell'inizio dei saldi invernali, che quest'anno coincideranno in una data unica in tutta Italia, il 5 gennaio ma diverse saranno le date del loro termine. Ogni comune in Italia, per ogni Regione ai sensi del art. 15 comma3 D.lgs, Bersani numero 114/1998 ess, possono stabilire i periodi delle vendite di fine stagione, ma vediamo quali sono le date previste regione per regione:





Abruzzo: dal 5 Gennaio al 5 marzo



Saldi Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio al 31 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Trentino – Alto Adige: 5 gennaio al 16 febbraio