Da Fiat a Fca: lo scenario per Termoli e il Molise

TERMOLI. Tutti sanno che, nelle ricette di cucina, per ‘q.b.’s’intende ‘quanto basta’. Se applicassimo l’abbreviazione pensando alla Fca (acronimo di Fiat Chrysler automobiles) comprenderemmo subito che Mirafiori e gli altri stabilimenti italiani (come quello molisano) sono da catalogare ‘q.b.’. Perciò, quando si abbia a parlare della compagnia (italo?)-statunitense, è bene restare con i piedi per terra per anticipare - senza polemiche - quello che potrebbe rivelarsi (Dio ce ne conservi) un certo epilogo della vicenda, valutando una ipotesi che potrebbe non rivelarsi fallace. Per fare questo occorrerebbe che il mondo del giornalismo locale, dismettendo la diffusa pratica dei comunicati-stampa, cominciasse (sia pure senza allarmismi) a delineare ciò che potrebbe avvenire. Purtroppo non se ne scrive ‘ore rotundo’. Ma vero è che Fca non è più un'azienda italiana quanto piuttosto un soggetto economico sicuramente americano. Una constatazione del genere porta a delineare qualcosa che può non piacere, tanto più perché il nuovo ‘asset’ sembrerebbe non essere in grado di riempire di lavoro i quattro stabilimenti italiani di cui – forse! - qualcuno pensa che si potrebbe addirittura fare a meno. Ammettiamo di essere entrati nel campo delle ‘fake truth’, quelli in cui fatti magari autentici vengono o accostati in modo distorto o, come in questo caso, non aggiungono informazioni fondamentali per valutarne la validità. Eppure ogni azienda ha una storia che può essere letta solo attraverso i piani succedutisi nel tempo, valutando quanto sia stato il «dichiarato» e quanto, invece, il «realizzato



Eppure il «Piano Fca per l'Italia”, recentemente diffuso con riferimento al triennio 2019-2021, delinea le intenzioni di una fabbrica che prevede di investire 5 miliardi da spalmare su 13 modelli nuovi o su di un ‘restyling’ di marchi esistenti. Tra l’altro viene preannunciata una 500 ‘full electric’, da produrre a Mirafiori dal 2020, e si elencano i vari progetti da collocare nei vari stabilimenti ancora operanti lungo lo Stivale. A Termoli, per esempio, dovrebbero arrivare i motori ìbridi. L’Azienda garantisce la piena occupazione entro il 2020; e, sul fronte sindacale, Bentivogli (Fim) dichiara che «5 miliardi di investimenti rappresentano un segnale importante rispetto all’attuale mercato». Palombella (Uilm) ritiene che si tratti «di un piano coraggioso i cui problemi potrebbero derivare solo dai tempi di attuazione dei modelli vista la prossima scadenza degli ammortizzatori sociali». Dal canto suo, se Re David (Fiom) ammette che i nuovi modelli non saturino il polo Maserati (Torino e Modena) e la produzione di Pomigliano, per il resto sono in pochi a mostrare di avere coscienza che gli obiettivi del piano-Fca sembrano delineare un’inquietante corrispondenza fra sogni e furbate, tra obiettivi illusori e risultati deludenti.

Nel 2009 Obama (appoggiandosi a quello straordinario defunto ‘manager’ e grazie al danaro dei contribuenti americani ed ai fondi-pensione dei Sindacati statunitensi) salvò dal fallimento sia Chrysler che Fiat Auto. E l’operazione si verificò all’insaputa della sapienza industriale della politica nostrana e prima dell’avvento dei pentastellati. L’operazione portò agli azionisti italiani i titoli ed agli Usa il ‘business’. I nuovi investitori di ‘Fiat Chrysler Automobiles’ ne riuscirono soddisfatti ma l'Italia forse fu privata di qualcosa. Si consideri che - in ogni azienda - la proprietà “or è dove si vive” (quindi dove opera il quartier generale con i supermanager, con gli strateghi e dove si producono gli effetti tangibili della innovazione, della progettazione, dello sviluppo e del ‘marketing’ strategico; nonché logistica, finanza, controllo, amministrazione ed investitori). Per la Fca la Borsa di riferimento rimane Wall Street e gli stabilimenti strategici sono collocati tutti negli Stati uniti e solo quelli di complemento, come quello termolese, si trovano in Italia. Perciò seguiamo bene le vicende della Fca.

Claudio de Luca