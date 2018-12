Giornata del Ringraziamento a Portocannone, Caporicci: collante tra passato e futuro

PORTOCANNONE. Dopo lo stop imposto lo scorso anno dalle condizioni meteo non favorevoli, nella mattinata di ieri è tornata a Portocannone la tradizionale Festa del Ringraziamento.

Diversi gli operatori del settore che hanno condotto i loro mezzi agricoli in Piazza Skanderberg per la benedizione e per la contestuale estrazione del numero con il quale viene assegnata l'effigie della Madonna di Costantinopoli, patrona del centro arbëreshe, che ogni anno viene sorteggiata tra i vari partecipanti alla manifestazione.

Presenti tra gli altri con i loro mezzi agricoli, anche alcuni amministratori comunali: il consigliere con delega all'Agricoltura Bulmetti, il presidente del Consiglio comunale Gallo, e lo stesso sindaco Caporicci.

«Un segnale di grande vicinanza dell'Amministrazione al mondo dell'agricoltura: La Giornata del Ringraziamento non si riduce ad un mero rito propiziatorio, ma si è trasformata in un momento di collante tra il passato ed il futuro della nostra Comunità». Questo il commento del primo cittadino.