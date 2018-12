Ciliegina sulla torta: Rivolta del Re ottiene il «Silver»

TERMOLI. Stavolta per voce della segreteria territoriale della Uilm-Uil, che ha affisso allo stabilimento Fca una nota nella bacheca sindacale, apprendiamo che Termoli ottiene la certificazione Silver nel Wcm. «II nostro stabilimento con il punteggio di 61, ottiene la certificazione Silver all'interno del Wcm (World Class Manufacturing), nella verifica del 10-12 dicembre. Un risultato di grande valore che rappresenta una tappa importante che premia tutte le persone che con il loro lavoro quotidiano applicano i principi ed i metodi del Wcm, con un continuo miglioramento dei processi produttivi. Un riconoscimento che avrà anche un impatto economico per tutti i lavoratori. Attendiamo fine anno per conoscere il calcolo a consuntivo del premio che verrà corrisposto cosi come da Ccsl nel premio efficienza stabilimento erogato a febbraio del prossimo anno. Grazie a tutti!