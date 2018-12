L'Europa matrigna, disastroso fine anno per la pesca

TERMOLI. Disastroso fine anno per il comparto ittico. "Sono a rischio premi fermo pesca 2018 e misure di sostegno per gli equipaggi", afferma l'Alleanza delle cooperative pesca, spiegando che è "in corso un confronto molto delicato con la commissione europea che sta chiedendo al nostro paese sacrifici difficilmente sostenibili in termini di sforzo di pesca".

"in pratica Bruxelles si aspetta che l'italia accetti di ridurre l'attività di pesca con punte fin sopra il 50%. in assenza di un'intesa in tal senso (da raggiungere nei prossimi giorni) la commissione non darà disco verde per indennizzare le imprese per il fermo pesca effettuato tra luglio e ottobre di quest'anno; uno scenario che si ripeterebbe anche per i prossimi 2 anni", evidenzia l'alleanza. "problemi anche per il sostegno 2018 ai marinai: a 17 giorni dalla fine dell'anno non risulta ancora firmato il decreto che renderebbe disponibili 16 milioni di euro che andrebbero cosi' persi; una vera beffa nel mentre si sta cercando di portare a casa con la manovra 2019 un sistema di ammortizzatori stabile", prosegue l'alleanza. "ricordiamo anche il prossimo consiglio pesca a Bruxelles di lunedì e martedì prossimi: la proposta della commissione europea sul tavolo penalizza gli interessi italiani in materia di quote tonno. le 87 tonnellate da destinare alla pesca costiera artigianale sembrano al momento indirizzate alla Grecia e alla Spagna. si annuncia quindi una fine d'anno complicata. pieno sostegno al nostro governo cui chiediamo il massimo impegno ed attenzione nella ricerca di soluzioni che al momento sembrano molto difficili", conclude l'Alleanza.