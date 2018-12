TERMOLI. Sembrava un porto di mare il primo piano del municipio, ieri mattina. Dipendenti e sindacalisti della nettezza urbana si sono recati in Comune per manifestare il dissenso rispetto al mancato pagamento degli stipendi da parte del vecchio gestore Teramo Ambiente, che pare avanzasse qualcosa come 1,1 milioni di euro (qualcun altro dice solo poco più di 600mila) dall’amministrazione Sbrocca.

Presenti una delegazione delle maestranze, con Daniele Capuano della Filcams-Cgil e Valterio De Santis della Fiadel. In bilico tredicesima e la mensilità di novembre – quella di dicembre già è di competenza della Rieco - e le competenze di fine rapporto. Capuano ha spiegato la vertenza.