TERMOLI. Un'annata difficile, quella del 2018, per tanti motivi, alla Fca, sia per lo stabilimento di Termoli, che ha visto il ritorno dello spettro della cassa integrazione dopo anni di salita produttiva, sia per l'inevitabile conseguenza della scomparsa improvvisa e prematura dell'amministratore delegato Sergio Marchionne.

Nel corso dell'ultimo direttivo regionale della Fim-Cisl, abbiamo colto l'occasione per intervistare a margine della riunione il segretario regionale Riccardo Mascolo.