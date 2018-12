Tunnel, sorteggiati i 5 professionisti in lizza per la verifica del progetto

TERMOLI. E’ stata pubblicata la risultanza del sorteggio pubblico effettuato lo scorso 14 dicembre a margine dell’indagine di mercato per la formazione di un elenco di professionisti da consultare per l'affidamento dell'incarico di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente all'intervento denominato "Finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilita sostenibile del comune di Termoli — tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata pozzo dolce".

Cinque sono stati gli operatori economici selezionati da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando (art.36. Comma 2. Lettera b. Del codice degli appalti), di loro si conosce solo il numero di protocollo relativo all’istanza di partecipazione prodotta: 2 - 63749; 4 - 64068; 11 – 64682; 17 – 65013; 18- 65022.

Sono stati 21, invece, i non sorteggiati.