Tunnel, Tenore convoca la seduta pubblica sull'incarico di verifica del progetto

TERMOLI. Si avvia alla conclusione la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 36, comma 2, lettera b, del codice per l'affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli — determinazione n. 293 del 28-11-2018 2/4 tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata Pozzo Dolce.



Il segretario Vito Tenore, in qualità di responsabile della Centrale unica di commissione, ha diramato un avviso di seduta pubblica.

«Si informa che la prima seduta pubblica in merito alla procedura in oggetto, nella quale si procedura all'esame della documentazione amministrativa e all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, programmata per il giorno 7.01.2019 alle ore 11 presso la sede del palazzo comunale, via Sannitica n. 5».