L'Agenzia delle Entrate chiude i battenti a Larino

LARINO. Doccia fredda per i contribuenti frentani, da oggi lo sportello di via Cluenzio è chiuso e occorre scendere sulla costa, nel ridimensionato ambiente di via Egadi. A Larino è bufera sui social. «Larino dei trasferimenti... Agenzia delle Entrate. "Ci trasferiamo a Termoli"! Buon lavoro a tutti! Qui c'è gente che lavora e non ha tempo. Per accorgersi dei trasferimenti!» A corredo del post di Annarita De Notariis, piovono commenti. «Con il tempo perderemo tutti i servizi, era nel programma da tempo ormai. Non ho parole». «Destino inesorabile. Non ci si può semplicemente rassegnare.

A quanto pare non bastano le spinte politiche occorre piuttosto un riqualificazione culturale e imprenditoriale del territorio per tornare ad avere la forza persuasiva di un tempo. Accanto alle istituzioni devono rinnovarsi le imprese locali e mettere in azioni spinte ancora troppo timide nonostante la spinta di gruppi particolarmente audaci e decisi». «Non mi meraviglio... cosa più grave di tutte è che distruggono la dignità di persone oneste che sono la storia di questo paese tutti insieme! Solo indifferenza... quella resta. Non giudico o accuso ma prendo atto. “Fa ben e scuordete, fa mal e pienzece...” bella Italia impoverita da squali affamati pronti a mangiare anche i pesci piccoli se necessario». C’è anche un pizzico di campanilismo. «Che bel gioco: Termoli piglia tutto!» Infine, «Continuano scelte scellerate e penalizzanti per un intero territorio che non è solo circoscritto a Larino. Hanno deciso che l'entroterra deve morire mentre Termoli si sta congestionando con un offerta di servizi che a livello qualitativo scarseggia! Grazie per chi ha deciso per noi grazie a chi sta decretando la nostra morte».