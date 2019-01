Sevel, sospese le attività causa neve

ATESSA. Causa neve la Sevel sospende il servizio produttivo fino alle ore 14.15 di domani, venerdì 4 gennaio 2019. Il fermo riguarda il terzo turno di oggi, giovedì, a partire alla ore 22, e quello di domattina, che inizia alle ore 6.

La decisione è stata presa per la difficoltà dei mezzi pesanti a raggiungere la fabbrica di Val di Sangro visto l'emergenza neve e i divieti imposti dalle ordinanze prefettizie che limitano la circolazione di determinati autotreni. La decisione dello stop momentaneo è stata comunicata dall’azienda ai rappresentanti sindacali della Rsa.

Pertanto, le corse Tua Spa per i turnisti Sevel dedicate al turno di questa sera e al primo turno di domani mattina, venerdì 4 gennaio, non verranno effettuate.