Lo stabilimento Fca del futuro

TERMOLI. La cassa integrazione per il ‘Fire’ aveva posto lo stabilimento Fca di Termoli in un clima di sfiducia. Ma poi la dirigenza aziendale ha diffuso notizie liete che riguardano – a livello generale - il motore 16v, il cambio C520. Localmente era stato confermato che i 36 contrattualizzati, in scadenza a fine 2018, saranno assunti a tempo indeterminato. Ora Mike Manley, sostituto di Marchionne, è impegnato nella riorganizzazione interna di Fca e deve affrontare il dossier “Magneti Marelli”. Il fatto è che la Fiat-Chrisler conta, in Europa, il 36% della sua forza lavoro ma solo il 10% dei ricavi; ed in Italia si ritrova in rosso per 672 milioni. Quali saranno le conseguenze per gli impianti italiani? Si vuole che, a Mirafiori, dovrebbero trovare posto i nuovi modelli (6 tra Alfa Romeo e Maserati). Pininfarina, sotto la guida degli azionisti indiani, ha già siglato più di 60 contratti con partner asiatici (compresa la prima auto costruita in Vietnam).

Sempre a Torino, General Motors sta rivolgendosi alla rivoluzione digitale ed alla guida autonoma dei mezzi di trasporto: meno bulloni e lamiere ma più ‘software’ a bordo per essere pronti alla sfida della mobilità connessa e sostenibile che, a basse emissioni, farà il pieno di intelligenza artificiale. Secondo gli esperti, la vera sfida è nei servizi e nelle tecnologie abilitanti di questa rivoluzione perché l'auto (come la conosciamo oggi) sta tramontando mentre le vetture in condivisione crescono ad un tasso di sviluppo incredibile. E, tra vent'anni, ci saranno meno macchine in circolazione: ‘car-sharing’ ed auto a guida autonoma. Insomma il nuovo si trasferirà nei servizi e nelle tecnologie che abilitano questa rivoluzione.



Gm investe a Torino per le competenze sul diesel e per la rete eccellente di fornitori estesa lungo il territorio. Tra l’altro la città è una delle prime in Europa a fare sperimentazione su strada sulla guida autonoma. Significa che si sta creando un ecosistema dove confluiranno grandi operatori industriali e tecnologici che si chiamano Bosch a Mobile Eye, oltre ai grandi costruttori di automobili. Purtroppo la cassa integrazione straordinaria per crisi complessa non potrà essere rinnovata perché lo impedisce la nuova normativa sugli ammortizzatori sociali varata con il ‘Jobs Act’. Solo per Pomigliano tale concessione sarà possibile, grazie ad una deroga introdotta dal Ministero del Lavoro (‘ad hoc’ per la Città natale del Ministro Di Maio) con una circolare. Infine, rimane da capire come Fca intenda affrontare l'uscita di scena del diesel. Il piano industriale prevede l'abbandono dei motori a gasolio entro il 2021, eccezion fatta per i veicoli commerciali. Spingono in questa direzione anche le nuove regole europee sulle emissioni. Non va nemmeno trascurato l'impatto degli standard Euro 7 che entreranno in vigore già dal gennaio del 2019. Per la Panda potrebbe essere difficile adeguarsi agli ‘standards’ intervenuti (la chiusura del vano-motore imposta a tutte le diesel). Purtroppo abbandonare il diesel, significa dire addio a circa il 30% degli attuali volumi.

La soluzione potrebbe essere trovata puntando con più decisione sugli altri tipi di motorizzazione già disponibili, soprattutto gpl e metano. La svolta sull'elettrico, nel segmento delle city car, stando al piano dovrebbe interessare infatti la sola 500; ed è qui che si parla di Termoli. Sarà vero? Non sarà vero? Il fatto è che i timori si avvertono anche negli altri Stabilimenti del Lingotto, che però hanno dalla loro, a differenza di Pomigliano, il vantaggio di non dover essere sottoposti a profondi interventi di ammodernamento. In sostanza, seppure i modelli venissero meno, la realtà di una fabbrica stagionata c'è, come dicono gli addetti ai lavori. Naturalmente questo permette di andare oltre ogni eventuale titubanza e di puntar tranquillamente a chiudere il ‘gap’ di investimenti e ricerca con i grandi costruttori tedeschi. Alfa Romeo e Maserati si concentreranno sull'elettrico; e, per ogni modello, ci sarà una versione alimentata a batteria. Fca investirà, eco-tassa permettendolo, oltre 9 miliardi di dollari per l'elettrificazione dei suoi veicoli. L'obiettivo è avere entro il 2022 il 20% della flotta elettrificata, compresi i veicoli commerciali. In questo caso il ruolo di ammiraglia, potrebbe toccare alla 500 che diventerebbe la prima vettura completamente elettrica prodotta da Fca a partire dal 2020.

Claudio de Luca