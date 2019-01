Lista unica al Consiglio dell'ordine forense, Campopiano in pole per la presidenza

LARINO. Tempo di rinnovo per gli Ordini professionali e il presidente uscente del Consiglio direttivo forense di Larino, Marco D’Errico, ha convocato l’Assemblea degli iscritti per l'elezione di 9 (nove) componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino per il quadriennio 2019-2022, per giovedì 24 gennaio e venerdì 25 gennaio 2019, dalle ore 9 alle ore 14 di ciascuna giornata presso la sede del Consiglio dell'Ordine sita nel Palazzo di Giustizia di Larino, alla piazza del Popolo.

Non ci sarà alcuna contesa, poiché la lista che si è presentata è unica: Oreste Campopiano (in predicato di diventarne il presidente), Micaela Bruno, Michele Ventresca, Fauzi Iannucci, Luigi Iavasile, Michele Campolieti, Michele Urbano, Laura Carfagnini e Gabriella Degnovivo.