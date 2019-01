Pesca, «bene l'apertura del Governo sul novellame del bianchetto»

ROMA. Pesca, Fai-Cisl: bene apertura governo su pesce ‘bianchetto’. «Accogliamo positivamente l’apertura del Governo rispetto alla pesca speciale dei cosiddetti ‘bianchetti’, novellame di pesci azzurri come sarde, acciughe e alose, la cui pesca è stata vietata dal Regolamento europeo, pur rappresentando un esempio della stagionalità e tipicità del sistema pesca Mediterraneo. I regolamenti europei ed internazionali sono utili e indispensabili quando tutelano veramente il lavoro e l’ambiente, non se finiscono per creare enormi difficoltà ai lavoratori, mettendo a rischio la sopravvivenza di quei sistemi artigianali che subiscono la concorrenza sleale di chi non aderisce agli accordi, esattamente come avviene con il surrogato cinese del ‘bianchetto’, che arriva quotidianamente sulla tavola dei consumatori italiani ed europei». Lo dichiara Silvano Giangiacomi, segretario nazionale della Fai Cisl, in riferimento al question time in XIII Commissione dell’On. Viviani.