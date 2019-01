Continua lo sciopero alla ex Blutec, Sevel ferma anche nel secondo turno

ATESSA. Continua lo sciopero dei lavoratori ex Blutec (Ingegneria Italia) e la Sevel si ferma anche nel secondo turno di oggi. Infatti i sindacati hanno confermato che sarà sospesa l'attività lavorativa alla Sevel per il secondo turno di oggi, 17 gennaio 2019, a causa della mancanza di fornitura di pezzi da parte della Blutec. Quest'ultima è dovuta dallo protesta che i lavoratori dell'azienda hanno messo in atto per la mancata erogazione degli stipendi e dei buoni pasto.

La ragione è il mancato arrivo degli stipendi, che da diversi tempo arrivano a singhiozzo. Una situazione che non è più tollerabile a detta dei sindacati e dei lavoratori. Il blocco della produzione però si ripercuote anche sulla Sevel che è rimasta ferma per il secondo turno di ieri, si è protratto anche per il terzo e per il primo di oggi. Un blocco dovuto alla mancanza di pezzi e che andrà avanti fino a quando non si troverà una soluzione.

Giuseppe Colantonio, Rsu Fim Bltutec, ha affermato: "Non è stato effettuato l'accredito degli stipendi, abbiamo provato a spronare l'azienda ma è stato vano. Come Rsu siamo partiti con lo sciopero ad oltranza finché gli stipendi non verranno regolarizzati. Il dato che preoccupa è che l'azienda ha manifestato la reale difficoltà ad erogare gli stipendi. Confidiamo in una risoluzione del problema".

Per Nicola Tammarazio, Fismic: "La società non ha mantenuto le promesse e le intese che avevamo raggiunto. Anche se arrivano gli stipendi attuali, il problema sicuramente si paleserà nuovamente in futuro. La dirigenza non è più credibile, bisogna capire quale il futuro di questa realtà".

Amedeo Nanni, Rsa Fim Cisl Sevel, ha dichiarato: "Siamo qui per solidarietà ai lavoratori e per condannare questa gestione. Ancora una volta i lavoratori sono senza stipendio. Non sono stati rispettati gli accordi che avevamo preso. Il problema è che l'azienda non ha liquidità. Dobbiamo capire quale è il futuro di questa azienda perché i suoi problemi causano blocchi in Sevel, danneggiando anche questi lavoratori".