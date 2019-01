Lavoratori ex Blutec continuano a scioperare, Sevel ferma anche sul secondo turno

ATESSA. La Sevel si ferma anche per il secondo turno di oggi, 18 dicembre, in virtù dello sciopero messo in atto dalla ex Blutec che realizza pezzi destinati al colosso dove si produce il Ducato. La situazione è in stallo poiché i lavoratori aspettano ancora il loro stipendio, ma soprattuto risposte su quali sono i progetti dell'azienda.

Questa mattina davanti i cancelli della ex Blutec si è tenuta una assemblea dei lavoratori con i sindacati per decidere quali iniziative intraprendere, la decisione presa è stata quella di continuare con lo sciopero ad oltranza fino a quando non ci saranno risposte e certezze sul futuro dello stabilimento.

Questo quanto riporta un volantino della Rsu: "In data odierna dalle ore 9,00 si è tenuta davanti ai cancelli della ex Blutec l'assemblea dei lavoratori per decidere le iniziative da intraprendere nella vertenza in atto che ha portato le 00.SS. a dichiarare sciopero ad oltranza. I dipendenti della Ingegneria Italia (ex Blutec), dopo aver ascoltato gli interventi delle OO.SS. e discusso sulle note vicende che, a causa della direzione aziendale, da qualche anno stanno mettendo in ginocchio i Lavoratori e le famiglie della ex Blutec; la Sevel con gli otre 20.000 addetti ad essa collegata; il territorio e l'economia della Regione Abruzzo; hanno deciso con voto palese e all'unanimità di proseguire lo sciopero ad oltranza fino a quando non ci saranno risposte e certezze sul futuro dello stabilimento."

Per domani è prevista una manifestazione davanti l'azienda (LEGGI).