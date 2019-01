ATESSA. Si sblocca la situazione relativa allo sciopero dei dipendenti della Ex Blutec, infatti dopo l'assemblea delle ore 12, i lavoratori dell'attuale Ingegneria Italia hanno votato a maggioranza la sospensione dello sciopero ad oltranza e di riprendere a lavorare da domenica sera.

L'azienda inoltre ha fatto sapere: "Ingegneria Italia Srl e Ma Srl confermano che sono in corso tra di loro trattative in fase avanzata ed attualmente soggette alle usuali analisi di carattere amministrativo-legale, finalizzate alla cessione delle attività produttive esercitate da Ingegneria Italia Srl in Atessa e in Tito Scalo (Pz), che saranno auspicabilmente perfezionate nel corso del mese di febbraio.



Le società auspicano un clima di piena collaborazione e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori tutti, così da garantire la necessaria continuità operativa e la finalizzazione del progetto."

Dunque anche la Sevel potrà riprendere regolarmente la produzione, dopo i vari stop forzati di questa settimana.



Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli che ha seguito fin dall'inizio la vertenza, ha dichiarato : “La vertenza dell'azienda metalmeccanica ex Blutec di Atessa, che ha visto i lavoratori impegnati in un duro scontro per difendere il proprio salario e i propri diritti, sembra avviata - dice Giulio Borrelli, sindaco di Atessa - verso uno sbocco positivo. Ci rallegriamo che siano in fase avanzata le trattative per la cessione delle attività produttive a "MA s.r.l.", da parte di "Ingegneria Italia s.r.l." ( proprietaria della ex Blutec), che dovrebbero concludersi entro il mese di febbraio. Decisivo, in questa vicenda, è il ruolo della Sevel-Fca e dei sindacati. Auspichiamo che la soluzione finale porti a una proprietà e a una gestione della fabbrica atessana più solida e più rispettosa dei diritti dei lavoratori. E' bene, se confermato dal ministro, che il 24 gennaio ci sia anche l'incontro al Mise (ministero dello Sviluppo economico) per verificare le decisioni prese e gli impegni già assunti.

Noi, come amministrazione comunale - conclude il sindaco di Atessa- restiamo vicini ai lavoratori, alle loro famiglie, e continueremo a seguire tutti gli sviluppi di una vicenda che, per le sue ripercussioni, interessa il cuore produttivo della zona industriale più importante d'Abruzzo”.