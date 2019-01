Zuccherificio, il sindaco Sbrocca riceve una delegazione di ex lavoratori

TERMOLI. Venerdì prossimo il Governatore Toma sarà al Cosib, per proseguire il ciclo di incontri con gli imprenditori insediate nelle aree industriali. Prologo di questo appuntamento istituzionale, un incontro esplorativo del sindaco Angelo Sbrocca, anche presidente del Consorzio industriale della Valle del Biferno, che ieri a mezzogiorno ha ricevuto nel suo ufficio in municipio una delegazione degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise, dopo che gli era stato chiesto proprio dai referenti del comitato che li raggruppa. Al sindaco è stata spiegata la situazione dei lavoratori, chi opterebbe per lo scivolo pensionistico e chi per una ricollocazione. Una riunione di stampo conoscitiva.