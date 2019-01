Bandi della Regione Molise illustrati al Cosib

TERMOLI. Dopo gli incontri precedenti ai consorzi industriali nella provincia di Isernia e sul Molise centrale, il vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno, d’intesa con il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha convocato per oggi pomeriggio, alle ore 16, presso l’Auditorium del Consorzio, un incontro per discutere i seguenti argomenti: opportunità derivanti dai nuovi avvisi a valere sui Pon per Agrifood, Scienze della Vita e Fabbrica Intelligente; istituzione della Zes -Vantaggi fiscali e opportunità di sviluppo; bando contenente agevolazioni per gli imprenditori del Sistema Albergo diffuso, del Turismo rurale e Micro-ricettività. Sarà anche l’occasione per recepire eventuali contributi da parte del mondo imprenditoriale per la relazione del Defr (Documento Economico e Finanziario Regionale), relativo al periodo 2019/2021.