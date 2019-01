Le trivelle degli altri: 135 piattaforme, 720 pozzi, 60 concessioni e spiccioli per lo Stato

LARINO. Dicono che una politica ‘no-triv’ annienterebbe un'intera filiera produttiva col risultato di dovere ricorrere (pagandolo a peso d'oro) al gas estratto nel mare della Croazia e dell'Albania. Se questo avvenisse per davvero, i ‘si-triv‘ammoniscono che occorrerebbe rendersi conto che il conto verrebbe pagato da ciascuno di noi. Mensilmente e con la bolletta. Tra l'altro alcune delle concessioni fanno capo ad Enel ed Eni che sono enti pubblici italiani. Se questo è vero, dicono “gli altri”, ci sono tutti gli ingredienti per rinnovare la storia del nucleare quando la cancellazione comportò la distruzione di un comparto ad alta tecnologia in cui l'Italia primeggiava. All’epoca si verificò; 1) un salasso nei conti pubblici per spegnere le centrali (e la demolizione è ancora in corso); 2) l'acquisto di energia dall'estero; 3) il costo della bolletta energetica che divenne la più cara d'Europa. Insomma quella che poteva essere una spinta all'innovazione, volta alla sicurezza delle centrali ed alla formulazione di un protocollo con garanzie per la loro manutenzione, si risolse in una rincorsa tra forze politiche e movimenti verdi ed in un rifiuto del nucleare. Ora il copione (confermano i ‘si-triv’) sembra ripetersi con le trivellazioni, in mare ed in terraferma. Anche in questo caso, essi dicono, non si dibatte sulle modalità dell'intervento, compresa la tipologia di norme per la tutela dell'ambiente e della fauna, ma si va all'assalto delle trivelle per eliminarle. Il Governo stesso dice: mai più autorizzazioni e c'è una singolare rincorsa tra il Presidente della Puglia Emiliano, il Pd ed il Ministro dell'Ambiente Costa (5stelle) per cercare di fermarle. Di Maio, però, ha dato il ‘placet’, addossando la responsabilità al precedente Governo.



Alla Roca, l'associazione delle imprese contrattiste ‘offshore’, sostengono:”I politici dicono che al primo posto c'è l'occupazione. Ebbene, nel settore, operavano 6.700 dipendenti che, nel 2015, scesero sotto i 5.000 e che ora potrebbero ancora calare”. Insomma si rischierebbe di mandare a catafascio il più importante distretto del settore mediterraneo. Le aziende sono in grado di offrire dalla progettazione alla costruzione sino alla installazione e dalla manutenzione ai servizi avanzati. Tutto ciò proprio quando non si paventano rischi, ma si prospettare terremoti e subsidenze. Il problema della dipendenza energetica dall'estero non è di poco conto con le turbolenze internazionali all'orizzonte. Secondo i dati, nel 2006 venivano prodotti sul territorio nazionale 10 miliardi di mc di gas rispetto agli 86 consumati; nel 2016 la produzione interna è scesa a 5,7 su di un consumo complessivo di 71. Una situazione che peggiorerà se prevalessero i ‘No-triv’, con l'Eni costretto a rivedere il suo piano pluriennale in Adriatico (produzione di gas, pari a 53.000 barili di olio equivalente al giorno che potrebbero raddoppiare con nuove piattaforme). Secondo le stime dell'Ufficio minerario, le riserve accertate ammontano a 130 miliardi di mc con un potenziale aggiuntivo tra 120 e 200 (75-100 miliardi di euro). Alla Roca sottolineano:”Addirittura c'è chi mette in relazione le attività estrattive con l'inquinamento marino. Eppure analisi puntuali hanno dimostrato che quest’ultimo è quasi nullo, (0,1% del totale mentre il 60% deriva da scarichi civili e industriali e il 40% dai fumi delle navi”.

Greenpeace aveva parlato di cozze inquinate attorno alle piattaforme, ed in Romagna vi era stata una levata di scudi, dal Parroco di Marina di Ravenna (e vicario episcopale della Diocesi) in uno con la Segreteria della Cgil. A favore delle trivelle si è schierato il Movimento “Ottimisti e razionali”; ma, alle località della riviera romagnola (che ospita circa 40 piattaforme) furono assegnate 9 bandiere blu. Nei mari italiani sono in funzione 135 piattaforme e 729 pozzi che operano in base a 60 concessioni. Ma l'estrazione frutta in ‘royalties’ (allo Stato e agli enti locali) appena 370 milioni di euro. Forse sono pochi e, quindi, ce ne sarebbero di punti da discutere, pacatamente, in luogo di scegliere la battaglia all'arma bianca che rischia di lasciare sul terreno solo rovine, com'è accaduto con il nucleare.

Claudio de Luca